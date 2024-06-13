Valilik duyurdu! Kurban Bayramı tedbirleri...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, il genelinde 45.126 Asayiş Ekibi, 8.622 Trafik Ekibi, 4.716 Motorize unsur olmak üzere toplam 58.464 araç ve 284.328 personelle görev yapacak.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:JANDARMAİstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında;- Trafik, asayiş, alan denetimi vb. faaliyetlerine 24 saat boyunca devam edecek olup, bu görevlerde günlük 198 tim, 1.550 personel görev yapacak.- Jandarmamız, bayram tatili süresince toplam 1.984 tim, 10.826 personelle sahada olacak.SAHİL GÜVENLİK- Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Çatalca – Şile, Silivri – Tuzla sahil hattı ve İstanbul Boğazı'nda 4 özel dalış timi, 27 yüzer unsur, 23 kara timi, 2 mobil radar, 1 helikopter olmak üzere toplam 57 araç ve 370 personelle denizlerimizde meydana gelebilecek olaylara karşı görev yapacaktır.- Sahil Güvenlik ekiplerimiz ayrıca İstanbul Boğazı'nda bayram süresince gürültü kirliliğine karşı 9 noktada denetim gerçekleştirecektir.TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ- İstanbul'a giren tüm kurbanlıkların hastalık ve belge denetimleri, 13 Mayıs 2024 tarihinden bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.- Ayrıca Trakya Bölgesinin Şap Hastalığına karşı arilik statüsünün korunması amacıyla Trakya Bölgesine gidecek hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri durumunda sevklerine izin veriliyor.- Bu kapsamda Anadolu yakasından kurban satın alan vatandaşlarımızın, Gerekli şartları taşımayan kurbanlıklarını, Avrupa yakasına geçirmelerine izin verilmeyecektir.- İlimiz genelinde 532 kurban satış yeri, 928 adet kesim yeri olmak üzere toplam 1460 kurban satış ve kesim yerine izin verilmiştir. Belirlenen alanlar dışında kurban kesimine izin verilmeyecektir. Tüm bu tedbirler; vatandaşlarımızın, sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için alınmıştır.ÇEVRE ŞEHİRCİLİK- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz de arife gününden bayramın sonuna kadar çevresel sorunların önüne geçebilmek için İstanbul genelinde denetim yapacaktır. Bu ekiplerimiz ağırlıklı olarak, müftülüklerimizin belirlediği özel kurban kesim ve satış yerleri ile büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait kurban kesim ve satış yerlerini denetleyecektir.- Bu denetimlerin amacı, kurban kesim yerlerinin çevreye zarar vermeden, hijyenik ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak, atık yönetimi ve su yönetiminin doğru şekilde yapılmasını denetlemek ve su kaynakları ile toprağın kirletilmesini önlemektir.PARA CEZALARI- Kurban kesimini, belirlenen standartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere 464.585 TL,- Şahıslara ise 11.540 TL idari para cezası uygulanacaktır.- Ayrıca, 20. madde s bendi uyarınca, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 4.810 TL idari para cezası verilecektir.