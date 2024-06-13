Tekne faciası! Adeta can pazarı yaşandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kwa Nehri'nde meydana gelen tekne kazasında 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ndombe eyaletinde yer alan Kwa Nehri'nde tekne kazası meydana geldi. Kazada, 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, gelecekte böyle bir felaketin tekrar yaşanmasını önlemek için bu talihsiz olayın gerçek nedenlerinin araştırılması çağrısında bulunuyor" dedi.Ndombe Valisi Rita Bola Dula yaptığı açıklamada, kazanın gece saatlerinde meydana geldiğini belirterek, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında, kaybolan 86 kişi derin sularda kaybolmuştu.Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan bu tür deniz kazalarına, "gemilerin bakımsızlığının ve kapasitelerinin üstünde yük taşımalarının" sebep olduğu ifade ediliyor.Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.