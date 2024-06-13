Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 22°C, 37°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 23°C, 32°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 23°C, 39°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 18°C, 36°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 26°C, 43°CParçalı ve az bulutluİZMİR 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 25°C, 41°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 38°CParçalı ve az bulutluANTALYA 27°C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY 23°C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA 21°C, 38°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 20°C, 36°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 16°C, 36°CParçalı ve az bulutluKONYA 20°C, 36°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP 22°C, 29°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 22°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 20°C, 38°CParçalı ve az bulutluARTVİN 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 22°C, 29°CAz bulutluTRABZON 22°C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Iğdır ve Hakkari ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluMALATYA 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN 12°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık