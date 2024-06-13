Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesiyle artışa geçmişti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda konuşması ve Fed'in 2024 yılında yalnızca bir faiz indirimini işaret etmesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve kazanımlarını geri verdi
Altın fiyatları ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesiyle artışa geçmişti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda konuşması ve Fed'in 2024 yılında yalnızca bir faiz indirimini işaret etmesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve kazanımlarını geri verdi.
Altın yatırımcıları ABD'den gelen verileri izlemeye devam edecekler
Gram altın 2,398 TL
Çeyrek altın 3,883 TL
Yarım altın 7,791 TL
Cumhuriyet altını 16,069 TL
ONS altın 2,311 dolar
Altın yatırımcıları ABD'den gelen verileri izlemeye devam edecekler
Gram altın 2,398 TL
Çeyrek altın 3,883 TL
Yarım altın 7,791 TL
Cumhuriyet altını 16,069 TL
ONS altın 2,311 dolar