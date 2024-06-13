Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesiyle artışa geçmişti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda konuşması ve Fed'in 2024 yılında yalnızca bir faiz indirimini işaret etmesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve kazanımlarını geri verdi