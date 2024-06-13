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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesiyle artışa geçmişti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda konuşması ve Fed'in 2024 yılında yalnızca bir faiz indirimini işaret etmesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve kazanımlarını geri verdi

Ekleme: 13.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesiyle artışa geçmişti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda konuşması ve Fed'in 2024 yılında yalnızca bir faiz indirimini işaret etmesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve kazanımlarını geri verdi.

Altın yatırımcıları ABD'den gelen verileri izlemeye devam edecekler

Gram altın 2,398 TL

Çeyrek altın 3,883 TL

Yarım altın 7,791 TL

Cumhuriyet altını 16,069 TL

ONS altın 2,311 dolar