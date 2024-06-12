Nisan ayı dış ticaret verileri paylaşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı dış ticaret endekslerini yayınladı.İhracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı.Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 azaldı, yakıtlarda yüzde 40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, azaldı, yakıtlarda yüzde 6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azaldı.İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde16,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldıMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 154,5 iken 2024 Nisan ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 146,4 iken 2024 yılı Nisan ayında yüzde 1,9 oranında artarak 149,3 oldu.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,3 arttıMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 129,5 iken 2024 Nisan ayında yüzde 6,3 oranında artarak 137,6 oldu.Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 127,2 iken 2024 yılı Nisan ayında yüzde 7,2 oranında artarak 136,3 oldu.Dış ticaret haddi 2024 yılı Nisan ayında 86 olarak gerçekleştiİhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88, olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86 oldu.