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Beyaz Gazete
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Korkunç cinayet: Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda...

Kırıkkale'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yalnız yaşayan Gülistan Avcı (80) evinde öldürülmüş halde bulundu.

Ekleme: 12.06.2024 - 10:33 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Korkunç cinayet: Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda...Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülistan Avcı'nın evine giden torunu babaannesini hareketsiz halde yatarken buldu.

Korkunç cinayet: Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda...

Torununun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç cinayet: Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda...

Yapılan incelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen Avcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Korkunç cinayet: Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda...

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.