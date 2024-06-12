Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi' ifadeleri kullanıldı.