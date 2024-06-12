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Beyaz Gazete
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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 12.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi' ifadeleri kullanıldı.