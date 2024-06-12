Diyarbakır terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın 'Ergani KCK yapılanması' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Soruşturmada, şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer almıştı.