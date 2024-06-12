Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda kaza: Trafik kilitlendi

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ip yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.Kazada 1 kamyon şoförü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı.TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu. Yolculuk yapanların farklı güzergahlar kullanmaları tavsiye ediliyor.