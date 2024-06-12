Barajlar alarm veriyor! O ilimizde büyük düşüş

Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin bereketlendirdiği Samsun, kuraklık riski altında. Haziran ayında bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Samsun'da bazı barajların su seviyelerinde büyük düşüş yaşandı.En belirgin düşüş, Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda ve turizm için önemli bir konuma sahip olan Ladik Gölü'nde gerçekleşti.Çakmak Barajı'nda 12 Haziran 2023’te yüzde 82,9 olarak ölçülen doluluk oranı, 11 Haziran 2024’te yüzde 38,3 olarak kayıtlara geçti. Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Hasan Uğurlu Barajı'nda 2023’te yüzde 91,1 olan doluluk oranı, 2024’te yüzde 66,6'ya geriledi.2023’te yüzde 72,8 doluluk oranına sahip olan Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Barajı, 2024’te yüzde 70,5'e düştü. 2023'te yüzde 99,8 olan Vezirköprü Barajı 2024'te yüzde 63,1'e, 2023’te yüzde 100 doluluk oranına sahip Duruçay Barajı ise 2024 yılının Haziran ayında yüzde 91,7'ye indi.Geçen yıl yüzde 100 dolu olan Ladik Gölü de bu yıl yüzde 32,2'ye düştü.2023 yılının Haziran ayında yüzde 32,2 olan Suat Uğurlu Barajı'nın doluluk oranı, 2024 Haziran'da yüzde 52,5'e çıktı.2023 yılında yüzde 64,9 olan Derbent Barajı’nın doluluk oranı, 2024’te 71,5'e yükseldi.Barajların genel doluluk oranı ise 76,4’ten 68,6'ya geriledi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı uyarıda, “Samsun genelinde 2024 yılında ciddi manada kuraklık yaşanmaktadır. Kış ve ilkbahar mevsiminde çok az yağmur yağması ve özellikle yeraltı sularını besleyen kar yağışının mevsim normallerinin çok altında gerçekleşmesi neticesinde hem yüzeysel hem de yeraltı su kaynakları verimi önemli ölçüde azalmıştır.Bu sebeple Genel Müdürlüğümüz, yaşanan kuraklığın içme suyu teminindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilave su kaynaklarını devreye almak için çalışmalarına uzun zamandır yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kuraklığın yaşandığı bu dönemde, suyun tasarruflu kullanılması büyük önem arz etmektedir.Bu kapsamda, özellikle kırsal mahallelerimize sağlanan içme suyunun, sayaçlardan geçse dahi sulamada kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.Benzer şekilde, kuraklık döneminde içme suyunun yeşil alanların sulanması, cadde ve sokakların temizlenmesi ve araçların yıkanmasında kullanılmaması gerekmektedir. Tüm hemşehrilerimizi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer vermişti.Öte yandan, Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan kaynak sularının bazıları kurudu. Yol üzerindeki birçok çeşmeden de sular çekildi.Yoldan geçenlerin durup piknik yaptığı, içme suyu ihtiyacını karşıladığı, tır sürücülerinin bidonlarını doldurarak araçlarına aldıkları kaynak sularının kuruması, görenleri üzdü.