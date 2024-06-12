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Ankara'da feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, araçta bulunan baba ve oğlu kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı

Ekleme: 12.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybettiAnkara' da trafik kazası can aldı...

Akşam saatlerinde Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki otomobil, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durkız Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ankara'da feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Yaralanan 2 kişi tedavi altında

Baba ile çocuğu hastanedeki tedavilerine devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.