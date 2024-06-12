Ankara'da feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Ankara' da trafik kazası can aldı...Akşam saatlerinde Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki otomobil, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu takla attı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durkız Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Baba ile çocuğu hastanedeki tedavilerine devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.