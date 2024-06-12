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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 12 Haziran 2024 Çarşamba gününde altın fiyatları ne kadar?İşte detaylar...

Ekleme: 12.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 407 liradan yaparken; 12 Haziran Çarşamba günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 938 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.408,42

Satış: 2.408,75


Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.314,12

Satış: 2.314,49


Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.853,47

Satış: 3.938,31


Cumhuriyet altını

Alış: 15.413,89

Satış: 15.705,07


Yarım altın fiyatı

Alış: 7.682,86

Satış: 7.876,62


Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.413,89

Satış: 15.705,07


Ata altın fiyatı

Alış: 15.973,25

Satış: 16.376,51


14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.294,51

Satış: 1.710,47


22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.199,08

Satış: 2.324,93