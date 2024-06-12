Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 12 Haziran 2024 Çarşamba gününde altın fiyatları ne kadar?İşte detaylar...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 407 liradan yaparken; 12 Haziran Çarşamba günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 938 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.408,42
Satış: 2.408,75
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.314,12
Satış: 2.314,49
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.853,47
Satış: 3.938,31
Cumhuriyet altını
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.682,86
Satış: 7.876,62
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
Ata altın fiyatı
Alış: 15.973,25
Satış: 16.376,51
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.294,51
Satış: 1.710,47
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.199,08
Satış: 2.324,93
Gram altın fiyatı
Alış: 2.408,42
Satış: 2.408,75
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.314,12
Satış: 2.314,49
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.853,47
Satış: 3.938,31
Cumhuriyet altını
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.682,86
Satış: 7.876,62
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
Ata altın fiyatı
Alış: 15.973,25
Satış: 16.376,51
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.294,51
Satış: 1.710,47
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.199,08
Satış: 2.324,93