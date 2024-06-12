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Adana'da farbika yangın! Alevler yükseldi

Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde soğutma çalışması başlarken yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Ekleme: 12.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Adana'da farbika yangın! Alevler yükseldiAdana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, sabah erken saatlerde merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde yer alan bir mobilya imalathanesinden alevler yükseldi.

Adana'da farbika yangın! Alevler yükseldi

İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören sitenin güvenlik görevlileri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA
Köpüklü ve tazyikli su ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.

Adana'da farbika yangın! Alevler yükseldi

İş yerinde soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.