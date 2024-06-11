Silahlarla ve uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Yeni Mahalle ve Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan beş ayrı adrese operasyon düzenledi. Y.E.P. ve A.P. isimli uyuşturucu madde satıcıları yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir uzun namlulu silah, bir ruhsatsız tabanca, 67,1 gram uyuşturucu madde, 532 uyuşturucu hap, üç cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 535 lira nakit para ele geçirildi. Y.E.P. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.