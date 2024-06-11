MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Mayıs ayında gerçekleştirilen tercihlerin ardından adaylar sonuçları sorgulamak için sabırsızlanıyordu. Sonunda açıklama geldi. İşte PERTEM Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı!3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi tercihleri tamamlandı. MSÜ tercih sonuçları açıklandı.Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını duyurdu.MSÜ tercih sonuçları, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından sonuçlandı. Adaylar, tercih sonuçlarını öğrenmek için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilir.2024 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;Harp Okulları için; 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girilmesi gerekiyor.2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girilmesi gerekmektedir.1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.Aday Değerlendirme Puanı;a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.