Korku dolu dakikalar! Savaş uçağı düştü: Bakanlıktan açıklama...

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağının Kuzey Osetya bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğünü açıkladı.Uçakta bulunan 2 pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'Kuzey Osetya'da, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 uçağı planlı eğitim uçuşu yaparken dağlık bölgeye düştü. Mürettebat hayatını kaybetti.' denildi.Bakanlık, kazanın bir teknik arızadan meydana geldiğini belirtti.Rus devlet medyası, uçakta iki pilotun bulunduğunu yazdı.Rusya, 2008'deki müdahalesinin ardından Gürcistan'a bağlı bölgeler Osetya ve Abhazya'yı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıyor. Hatta Osetya ve Abhazya bölgeleri, Rusya'ya katılmak için geçtiğimiz sene referandum düzenleme kararı almış ancak bu referandumlar belirsiz bir tarihe ertelenmişti.