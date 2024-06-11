İstanbul’da maganda dehşeti: Ambulansın önünü kesip içine baktılar!

Pes dedirten olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. O anlar böyle görüntülendi

Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içeride bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti.O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.