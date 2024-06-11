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Hatay'da otoyolda ölümle dans! O anlar anbean kaydedildi

Hatay'da otoyolda akan trafiğe aldırış etmen motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir süre motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 şahsın canlarını hiçe attıkları görüldü.

Ekleme: 11.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da otoyolda ölümle dans! O anlar anbean kaydedildi
Adana-Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkisinde 2 motosikletlinin araç üzerine yatarak sürüş yaptığını gören vatandaş bu anları kayıt altına aldı. Akan trafiğe aldırış etmen canını tehlikeye atan sürücülerin ölümle dans ettikleri anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da otoyolda ölümle dans! O anlar anbean kaydedildi

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde; bir süre motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 şahsın canlarını hiçe attıkları görüldü.

Hatay'da otoyolda ölümle dans! O anlar anbean kaydedildi