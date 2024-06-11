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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı kabul etti

Diplomasi temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Ekleme: 11.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarını sürdürüyor.

BANGA'YI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı kabul etti

Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.' ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı kabul etti