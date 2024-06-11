Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı kabul etti
Diplomasi temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarını sürdürüyor.
BANGA'YI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.' ifadelerine yer verildi.