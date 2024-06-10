AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.



AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:



ANKARA BİR KEZ DAHA SELE TESLİM!



'Ankara'da ana arterlerde herhangi bir altyapı probleminden bahsedebilmemiz mümkün değil. Çünkü ana arterler dediğimiz yerlerin altındaki altyapılar o bölgelere zaten uygun. Ama farkındaysanız ana arterlerde de çok ciddi su basmalarıyla karşı karşıya geliyoruz. Bunun sebebi, o bölgedeki logarların, mazgalların temizlenmemesi. Öyle yerler var ki yedi yıl olmuş, sekiz yıl olmuş, on yıl olmuş, daha oradaki mazgallar temizlenmez bir durumda.'



“Bu noktada bu işi çok iyi bilen arkadaşlar tamamen görevden alındılar ve başka görevlere verilme durumuna gittiler. Yeni gelenlerde bu noktada çok acemi oldukları için bu noktada çok ciddi zaafiyetleri var ve bu zaafiyetten dolayı da bunun bedelini Ankaralılar ödüyor. Şöyle bir durum da var. Bundan önceki zamanlarda da sel, su baskınları olabilir ama bunlarla ilgili hiç ölüm vakalarıyla karşılaşmıyorduk. Artık maalesef Ankara'da sel olduğu zaman ölüm vakalarıyla veya buna benzer ölmek üzereyken son anda yakalanarak bu sıkıntılı durumun içerisinden kurtarılan vatandaşlarımız olmaya başladı. Zannedersiniz ki burası ormanlık bir alan, burada hiçbir altyapı yok, buraya hiç kimse bakmamış ve buraya bir yağmur yağuyor ve sel götürüyor, bunun vesilesiyle de oradaki insanlar ciddi bir sıkıntı çekiyorlar.”



“Bunun tek bir sebebi var. Mazgalların ve logarların temizlenmemesi. Sayın Yavaş'a bu konuyla alakalı olarak ekranlardan defalarca kez bunu dile getirdik ama bu konuda maalesef sorumsuz bir davranış içerisinde olduklarından dolayı Ankara'nın hali bu.”



DEM PARTİLİLERDEN HAKKARİ VALİSİNE TEHDİT!



“Aslında bu hadiselerin bu kişiyi aday yaptıkları günden itibaren, bu noktaya geleceğini DEM Partililer biliyordu. DEM Partisi devamlı olarak şiddetten ve bu tür olaylardan beslenen bir siyasi partidir. Düşünebiliyor musunuz sizin belediye başkanınız hakkında açılmış bir dava var ve bu davada halktan haraç kesmekten tutun, PKK terör örgütü mensuplarını evinizde saklamaya kadar birçok noktada suç işlemiş olan bir kişiye, açılmış olan davayı bile bile bu kişiyi aday gösteriyorsunuz. Bu kişinin zaten bu davalardan dolayı ceza alacağı belli. Çünkü siz de bu olayların nereye gideceğini biliyorsunuz. Aslında bunu yapmalarının sebebi bu tür olayların çıkıp burada kendilerine bir siyaset oluşturabilmek için yapmış oldukları bir provokasyondur.”



KAYYUM ATAMASI İMAMOĞLU'NU ÜZDÜ!



“Vatandaştan haraç kesen bir kişiye, evinde PKK'lı bir teröristi barındıran bir kişiye, daha önce açılmış olan bir davadan dolayı ‘Bunu niye aday gösteriyorsunuz' diye sormuyor İmamoğlu, o kişileri savunuyor. Hadi bunu bir kenara koyduk. Neymiş, Romanya'da sunum yapacakmış. Sen, Roma belediye başkanından randevu istedin, ne hale geldin? Gittiğin ülkede 189 kişilik uçağa 79 kişi bindirdin, o bindirdiğin uçağın içerisinde milleti yemek yemeye götürdün ve getirdin, orada sen sunum yaparken olimpiyat komitesinin başkanı seni 10, 15 dakika dinleyip dışarı çıktı mı? Seni adam yerine koymadılar. Sana bu konuyu soracaklarımış. Sen, belediye başkanısın, bu konuyu sorarlarsa hükümet yetkililerine sorarlar. Sana niye sorsunlar?



“Bu konuşmayı niye yaptı biliyor musunuz? Kendisi ile alakalı orada, biliyorsunuz İmamoğlu İnşaat'ın kaçak yapmış olduğu villalarla alakalı olarak geçen hafta bir toplantı yapıldı, meclis üyeleri soru sordu. O sorunun üstünü nasıl kapatayım, o meseleyi nasıl kapatayım, kaçak inşaat meselesinin üzerini kapatayım diye kalktı kayyum meselesine girdi. Yoksa kayyumu çok umursadığını düşünmüyorum.”



DEM'Lİ AYDENİZ'DEN MECLİS'TE SKANDAL SÖZLER!



"Kürdistan'da işgalcisiniz' diyen, polis ısıran Saliha Aydeniz'e söz kesme yok, mudahale yok ama CHP'nin aleyhine konuşmak üzere kürsüye çıktım diye benim sözümü kesiyorlar. Daha ne diyebilir? ‘Kürdistan’da işgalcisiniz.’ diyor bize. Türkiye Cumhuriyeti’nin toprakları için ‘işgalcisiniz’ diyen bir kadına, CHP müsade ediyor, benim konuşmamı kesiyor. Bunu CHP’nin Meclis Başkanvekili yapıyor. İşte bunu aziz milletimiz görsün.”





