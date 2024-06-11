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Beyaz Gazete
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Adana'dan acı haber geldi: Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde dün girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Ekleme: 11.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Adana'dan acı haber geldi: Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulunduAdana'nın merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, dün akşam sulama kanalına giren Salih Muhammed'in (14) akıntıda kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Adana'dan acı haber geldi: Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Muhammed'in eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, arama çalışması başlattı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri de savcılık izninin ardından kanaldaki suyu kesti.

Gece boyunca Muhammed'i arayan yakınları, sabah saatlerinde Alihocalı Mahallesi civarında kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adana'dan acı haber geldi: Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin Salih Muhammed olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'dan acı haber geldi: Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu