Türkiye bu olayı konuşuyor! Müge Anlı'da şoke eden sözler:Kıyma makinesinde...

Müge Anlı'daki kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Güllü Çolak ve çocuklarının babası sevgilisi Mehmet Taşpınar'ın eski komşuları Hatice Ekizli, çarpıcı iddialar ortaya attı.1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "2004'te kuaför dükkanım vardı. Güllü, Güllü'nün annesi, abileri kardeşleri hepsi tanır. Mehmet'i de 2023'e kadar tanıyordum. O yıl bana bir darbe vurdu.'Emlakçı bir arkadaşım var' dedi. Beni eve götürdü gezdirdi. Sonra bana 'Kaparo istiyorlar' dedi. 'Onu at' dedi. Benim 5 bin liramı annemin de 2 koçunu aldı. Komşumuz Elif'in de 4 bin tane cevizini yürütmüş. Ondan sonra uyandım. Bir daha kesinlikle dönmedi.Mehmet bana ilgi duyuyordu. Aldatıldım, baya bir dertleştik. Mehmet "Hatice ben seni seviyordum. İstersen kaldırayım, dövdüreyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım. Doğrarım da gerekirse yaparım elin adamı neler yapıyor.Adamı kıyma makinesine koyup çekiyorlar" dedi ben de güldüm. Yıl 2018'di. Ama bu daha önce 2011-12 gibi olmuş. 'Şişman etine dolgun bir adamdı' dedi.İri yarı 'Dünyayı ben yarattım diyorlardı' ama yeri gelince kıyma makinesinde kıtır kıtır çekilmeyi de öğrendiler' dedi. 'İstiyorsan senin eşini de çektireyim' dedi bana.Kendisinin bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. O cinayet açılırsa düğümü Mehmet. O makineyi satmış olabilir, cinayeti temizlemiş olabilir Mehmet. Mehmet'e 'Para' de, dünyayı yakar" diye konuştu.Hatice Hanım, kıyma makinesinde çekildiği söylenen kişi gibi Mehmet'in de define işleriyle uğraştığını da iddia etti. İddiaların odağındaki Mehmet ise "Benim kendisiyle bir samimiyetim yok. Kendisini tanımam. Hiç tanışmadık" dedi.Güllü ise 'Tanıyor Müge Abla, gece saat 12'de fabrikadan alıp evine bıraktı. Mor arabasıyla. Hatice'nin bana attığı mesajlar var. "Mehmet benim paramı getirsin sonu iyi olmayacak" dedi. Arabasının lastiklerini kestiler. Tutanakları var, İşin gücün yalan dolan" şeklinde konuştu.Mehmet, Güllü'yü bulmak için yayına katılmıştı. Mehmet'ten şiddet gördüğünü belirten Güllü ise ailesinin evine sığındığını anlatmıştı.Güllü'nün akrabası Ahmet ise genç kadının para için birliktelikler yaşadığı iddiasını ortaya atmıştı. Ahmet, bir adamın öldürülüp kıyma makinesinde çekildiğini anlatmıştı.Müge Anlı, Ahmet'in yayın öncesi yaptığı açıklamayı şu sözlerle anlatmıştı: "Halam Güllü, annesi Cennet ve halam Güllü'nün erkek kardeşi olan Durdu amcam Kahramanmaraş'ta yine bir adama musallat oldular demişsin.Mehmet sen de biliyormuşsun bunu. 7-8 yıl önce oldu bu olay. Adam çok zengindi çok paralarını yediler. Adam da işi uyanınca bunlara taktı, belalı bir adamdı.Hatta Durdu Amcam bu adamdan korktuğu için adını Taner olarak değiştirdi. Adamdan kurtulamayınca adamı eve konuşmak için çağırdılar ve evde öldürüp kıyma makinesinde çektiler.Cennet babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı demiş Ahmet…"