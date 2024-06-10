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Sivas’ta KPSS evinde kalan FETÖ şüphelisi yakalandı

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan, KPSS çalışma evlerinde kalan ByLock kullanıcısı şahsı yakaladı.

Ekleme: 10.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Sivas’ta KPSS evinde kalan FETÖ şüphelisi yakalandı
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup şahıslar tarafından örgütsel gizlilik esasında haberleşme ve irtibat amacıyla kullanılan ByLock isimli programını kullanan ve KPSS çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.