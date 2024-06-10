Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklu
Şırnak’ta polis ekipleri tarafından son bir haftada PKK/KCK ve terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3-9 Haziran arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.