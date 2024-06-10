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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklu

Şırnak’ta polis ekipleri tarafından son bir haftada PKK/KCK ve terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Ekleme: 10.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklu
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3-9 Haziran arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.