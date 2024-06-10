Motosikletli Yunus Timleri suçlulara göz açtırmıyor

Huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kentin birçok noktasında denetimler gerçekleştirdi. 1-7 Haziran tarihleri arasında yapılan bu denetimlerde, 18 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 kuru sıkı tabanca, 411 gram narkotik madde, 4 bin 826 uyuşturucu hap, 675 paket kaçak sigara, 1 çalıntı motosiklet, 5 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.Denetimler sırasında çok sayıda vatandaşa Genel Bilgi Tarama (GBT) işlemi de yapıldığı bildirildi. Yapılan kontrollerde, 13 kişiye uyuşturucu madde ticaretinden, 149 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 390 kişiye ise yoklama kaçağı olmaktan dolayı işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca, 19'u kesilmiş hapis cezası olmak üzere aranan 89 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.