Mersin’de silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama

Polisin, yasadışı silah ticareti yapan şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi.Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanması ile silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö.'nün belirlenen iş yeri depo adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.Ö ile beraberindeki C.K ve M.G. gözaltına alındı. Operasyonda depoda yapılan aramalara 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö., C.K. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)