Mersin'de PKK operasyon! 12 gözaltı

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonu sonucu terör örgütü PKK propagandası yapan ve daha önce terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 12 kişiden 6'sı gözaltına alındı.Mersin'de polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.Eş zamanlı yürütülen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kalan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.