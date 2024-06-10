Kocaeli'de panik anları! Bir anda çöktü...

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Torunoğulları sitesinde meydana geldi. Büyük bir ses duyan site sakinleri, birinci kattaki binanın çöktüğünü fark etti.Balkonda kimsenin olmaması site sakinlerini sevindirirken, vatandaşlar hemen yardıma koştu.“BÜYÜK BİR SES DUYDUK HEMEN YARDIMA KOŞTUK”Olayı gören vatandaşlar, 'Büyük bir ses duyduk hemen yardıma koştuk. Çok şükür altında veya üstünde kimse yoktu. Balkonların içinde neredeyse bir demir var. Bu durumu yönetime aktardık. Birinci kat balkonlarında sıkıntı olduğunu, diğerlerinin sağlam olduğunu söylediler' dedi.