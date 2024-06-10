  • USD: 32,19 - 32,25
  • EURO: 35,06 - 35,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20 yaralı

Kocaeli Kartepe'de işçi servisi ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri servk edilirken ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ekleme: 10.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20 yaralıKaza, saat 09.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolunda meydana geldi.

Tekstil işçilerini taşıyan 41 P 6087 plakalı servis midibüsü ile karşı yönden gelen 34 TY 0867 plakalı kamyon çarpıştı.

Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

20 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, midibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20 yaralı