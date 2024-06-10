Kanunsuz dedektif çetesine operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kocaeli ve çevre illerde dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde temin eden ve ayrıca cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yaptıkları tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonunda 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahısların, Kocaeli ile birlikte çevre illerde ikamet eden şahısların dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verilerini hukuka aykırı olarak temin ettikleri belirendi. Ayrıca ayrıca cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri tespit edildi.Düzenlenen operasyon ile 23 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinden 1 takip cihazı, 1 USB, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör, 164 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 16 şüphelinin Salı sabahı Gebze Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.