İzmir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
İzmir Bornova'da TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken otomobilde başlayan yangın diğer araçlara da sıçrayınca büyük hasara neden oldu.
İzmir Bornova'da sabah saat 7 sularında TIR'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 araç birbirine girdi.
Kazanın nedeniyle otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.
Kazada 6 kişi yaralanırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Araçları yoldan kaldırma çalışması sırasında trafikte aksamalar meydana geldi.
Kazanın nedeniyle otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.
Kazada 6 kişi yaralanırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Araçları yoldan kaldırma çalışması sırasında trafikte aksamalar meydana geldi.