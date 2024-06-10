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İzmir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İzmir Bornova'da TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken otomobilde başlayan yangın diğer araçlara da sıçrayınca büyük hasara neden oldu.

Ekleme: 10.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı varİzmir Bornova'da sabah saat 7 sularında TIR'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 araç birbirine girdi.

Kazanın nedeniyle otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.

İzmir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kazada 6 kişi yaralanırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Araçları yoldan kaldırma çalışması sırasında trafikte aksamalar meydana geldi.

İzmir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var