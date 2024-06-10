  • USD: 32,37 - 32,43
  • EURO: 34,80 - 34,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Genelkurmay Başkanı, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mırza ile görüştü.

Ekleme: 10.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Genelkurmay Başkanı, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mırza'yı askeri törenle karşılamıştır. Gürak ile Mırza ve heyetler Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir" denildi.