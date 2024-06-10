Genelkurmay Başkanı, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mırza'yı askeri törenle karşılamıştır. Gürak ile Mırza ve heyetler Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir" denildi.