  • USD: 32,19 - 32,25
  • EURO: 35,06 - 35,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında düşüşle 10132 puan seviyesinden başladı.

Ekleme: 10.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylarBorsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.06 oranında düşüşle 10132 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında düşüşle 14127 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında artışla 13872 puan seviyesinden işlem görüyor.