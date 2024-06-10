Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında düşüşle 10132 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.06 oranında düşüşle 10132 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında düşüşle 14127 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında artışla 13872 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında düşüşle 14127 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında artışla 13872 puan seviyesinden işlem görüyor.