Bakan Kacır duyurdu! Seneye Avrupa'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye lider milli teknolojik girişimleri ortaya çıkartarak küresel teknoloji yarışında bir adım öne çıkıyor. Bunun somut örneklerinden biri Türkiye'nin otomobilidir. Togg. Malumunuz bu da 60 yıllık bir hayalimizdi. Önümüzdeki yıl İnşallah sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yollarda olacak" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Kapanış Dersi programına katıldı.Togg'un 60 yıllık bir hayal olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Türkiye lider milli teknolojik girişimleri ortaya çıkartarak küresel teknoloji yarışında bir adım öne çıkıyor. Bunun somut örneklerinden biri Türkiye'nin otomobilidir.Togg. Malumunuz bu da 60 yıllık bir hayalimizdi. Devrim Otomobili ile Türkiye kendi otomobil markasına sahip olmayı hayal etmiş, fakat benzin koyulmayan her içten yanmalı otomobil yoluna devam edemeyeceği gibi Devrim de yolda bırakılmıştı. 60 yıl sonra SayınCumhurbaşkanımızın iddiasıyla, ısrarıyla ve takibi ile nihayetinde devrin otomobili devrin teknolojisiyle elektrikli ve akıllı araç teknolojisiyle yola çıktı. Bugüne dek 30 binden fazla üretildi. Önümüzdeki yıl inşallah sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yollarda olacak" dedi.