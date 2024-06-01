Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'daki kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi.Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil, önünde seyreden Burak Koç'un kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili solladı.Erdem Koç'un kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sercan Arıcan idaresindeki otomobil ve Burak Koç'un kullandığı otomobil zincirleme kazaya karıştı.Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazada ölen sürücü Erdem Koç'un, oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobili sollamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi.