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MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 1.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 1.06.2024 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildiZeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor" denildi.

pMSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi