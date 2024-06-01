MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor" denildi.
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