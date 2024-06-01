Başkan Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.