Kimya fabrikasında patlama! 2. seviye alarm verildi: Ölü ve yaralılar var

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi.Ülkenin en büyük sanayi bölgesi olan Map Tha Put eyaletindeki kimya fabrikasının depolama tanklarından birinde yerel saatle 10.30'da patlama oldu.Patlamanın ardından çıkan yangın öğle saatlerinde fabrikadaki diğer tanklara da sıçrayınca bölgede ikinci seviye alarm verildi. İtfaiye ekipleri yaşanan patlamalar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlanırken bölge tahliye edildi.Map Tha Put Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrika çevresinde bulunan 2 kilometrekarelik alanın tahliye edildiği belirtilerek, halka yangından yayılan zehirli gazdan korunma amacıyla maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına yoğun müdahalede bulundu. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın saat 16.50'de kontrol altına alındı.Petrokimya şirketi SCG Chemicals tarafından yapılan açıklamaya göre patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.