Kendilerini polis olarak tanıtıp 12 milyon TL dolandıran 3 kişi yakayı ele verdi

Merkez ilçeye bağlı 200 Evler Mahallesi'nde yaşayan Pakize ve İlhan Güney'i, 12 Ocak'ta dolandırıcılar cep telefonu ile aradı.Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, suçluları yakalamak için bir operasyon yapılacağını, para ve değerli eşyalarını evlerine gelen kişiye, geri verilmek üzere vermeleri konusunda aileyi ikna etti. Evlerine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiye bin euro, 14 bin 600 dolar, 5 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 28 adet cumhuriyet altını ve 16 adet çeyrek altın veren aile, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.3 aylık teknik ve fiziki takip ile 52 saatlik güvenlik kamerası inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın 4 şüphelisini belirledi.Yapılan incelemede şüphelilerin 9 adet dolandırıcılık olayında vatandaşları toplam 12 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi. . Şüphelilerden 3'ü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki adreslerinde yakalandı. 1 şüphelinin ise, başka bir suçtan İstanbul'da cezaevinde olduğu bildirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.