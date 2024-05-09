İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, 'Kalben Sağdıç' olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi.Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı Kalben, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben'in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edildi.Şarkıcının emniyette verdiği ifadesinde; 'Ben içiciyim satıcı değilim' dediği öne sürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Kalben hakkında karar verildi: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı!Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.