İzmir’de 6 günde ikinci ‘Garson’ operasyonu: 8 gözaltı kararı

İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında harekete geçildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Emniyet mahrem sorumlularıyla irtibatı bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen tamamı emniyet mensubu 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru olmak üzere 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik baskınlar düzenlendi. İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara'daki 8 adreste aramalar yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.Geçtiğimiz hafta Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık garsondan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç Emniyet Mensubu 27 şüpheli belirlenmişti. Ayrıca haklarında örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 şüpheli tespit edilmişti. İsimleri belirlenen toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.