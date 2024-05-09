İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor
İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli rüzgar eseceği, yüksek kesimlerde fırtına çıkacağı uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere dayanarak mega kent için uyarılarda bulundu.
Valiliğin uyarısına göre; Cuma sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli rüzgar esecek ve yüksek kesimlerde fırtına yaşanacak.
'DİKKATLİ OLUNMALIDIR'
İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;
“Meteoroloji'ye göre; İstanbul'da rüzgarın Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi, Rüzgar ve fırtınanın Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır.”