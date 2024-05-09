İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere dayanarak mega kent için uyarılarda bulundu.Valiliğin uyarısına göre; Cuma sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli rüzgar esecek ve yüksek kesimlerde fırtına yaşanacak.İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;“Meteoroloji'ye göre; İstanbul'da rüzgarın Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi, Rüzgar ve fırtınanın Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır.”