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Beyaz Gazete
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İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli rüzgar eseceği, yüksek kesimlerde fırtına çıkacağı uyarısında bulundu.

Ekleme: 9.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 9.05.2024 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor
İstanbul Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere dayanarak mega kent için uyarılarda bulundu.

Valiliğin uyarısına göre; Cuma sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli rüzgar esecek ve yüksek kesimlerde fırtına yaşanacak.

'DİKKATLİ OLUNMALIDIR'

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;

“Meteoroloji'ye göre; İstanbul'da rüzgarın Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi, Rüzgar ve fırtınanın Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır.”