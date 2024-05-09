Hüseyin Yayman dijital telifte ilk meşaleyi yaktı! 'Komisyonumuza tarihi bir görev düşüyor'

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Fikri Sanat Eserleri Kanunu'nun yayıncıların telif haklarını korumaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Bunu mutlaka güncellememiz gerekiyor. Komisyonumuza bu dönem tarihi bir görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Dijital Mecralar Komisyonu seçim sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Fikri Sanat Eserleri Kanunu'nun, yayıncıların telif haklarını korumaktan çok uzak olduğunu belirten Yayman, 'Bunu mutlaka güncellememiz gerekiyor. Komisyonumuza bu dönem tarihi bir görev düşüyor.' dedi.Yayman, TikTok konusunda yasaklamaya karşı olduklarının altını çizerek, 'Kimse dokunulmaz değil. Bu işin sonu burada da yasaklamaya gidiyor.' ifadelerini kullandı.Yayman, X platformuna da seslendi, 'Son kez uyarıyorum, ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız.' diye konuştu.