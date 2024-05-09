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Hasta taşıyan ambulans alev alev yandı

Hatay'da hasta götürürken yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi. Hasta, çağırılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekleme: 9.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 9.05.2024 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Hasta taşıyan ambulans alev alev yandıİl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hasta taşıyan ambulansta Samandağ çevre yolunda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sağlık ekipleri hastayı hemen dışarı çıkardı.

Çağrılan bir başka ambulansla hasta, hastaneye götürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Hasta taşıyan ambulans alev alev yandı

Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.