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Feribot seferlerine hava engeli! O saatlerde...

Çanakkale'de, Gökçeada ilçesine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Ekleme: 9.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 9.05.2024 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Feribot seferlerine hava engeli! O saatlerde...Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 22.30 seferi, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferi yapılamayacak.