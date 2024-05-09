Feci son! Başı çöp konteynerine çarpan motokurye öldü

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Kurye Mustafa Uğur'un Barış Bulvarı'na dönmek isterken kontrolünü yitirdiği 55 GM 771 plakalı motosiklet devrildi.Uğur, düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi. Çevre esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibi, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Uğur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.