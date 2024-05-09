Adana'da kızının eski sevgilisi Arda Demirci'yi (19) tüfekle vurarak öldürdükten sonra polise giderek teslim olan Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Katil zanlısı Akkel'in cinayeti, Arda Demirci'nin kızını 'Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim' diyerek tehdit ve şantaj yaptığı için işlediği ortaya çıktı. Mehmet Akkel, 'Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı' dediği öğrenildi.Olay, 7 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. (19), aynı mahallede oturduğu Arda Demirci ile sevgili oldu. Bir süre sonra genç kız ayrılmak istediğini Arda Demirci'ye söyleyince eski sevgililer arasında husumet başladı. Aynı nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.A.'nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci'ye ateş açtı.Elimde fotoğrafların var şantajı bir babayı katil etti! Beni terk edersen, seni rezil ederim!Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arda Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Katil zanlısı Mehmet Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu. Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin, 'Elimde fotoğrafların var.Beni terk edersen, seni rezil ederim' diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel'in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmalarını istediği belirtildi.Hayatını kaybeden Demirci'nin ise eski sevgilisinin anne ile babasının teklifini reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, 'Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim.O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.