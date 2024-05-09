Damat aile katliamı yaptı: Öldürüp fotoğraflarını çektim

Adana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.

Adana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.Adana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.