  • USD: 32,18 - 32,24
  • EURO: 34,53 - 34,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Damat aile katliamı yaptı: Öldürüp fotoğraflarını çektim

Adana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.

Ekleme: 9.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 9.05.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Damat aile katliamı yaptı: Öldürüp fotoğraflarını çektimAdana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.

Damat aile katliamı yaptı: Öldürüp fotoğraflarını çektim

Adana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.