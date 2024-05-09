Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya Gazze mesajı: Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Günü” münasebetiyle mesaj yayımladı.mesajı şöyle:Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nunyayımlandığı 9 Mayıs, Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği1999 yılından bu yana ülkemizde de “Avrupa Günü” olarak idrak edilmektedir.9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğininbaşlangıcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanınmeyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkân sağlamaktadır.Ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar,terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okuma, tümdünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit etmektedir.Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık,Avrupa'da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişekaynaklarından biridir. Avrupa Türk Toplumu'na yönelik ayrımcılık ve nefretsuçları günden güne olağan hale gelmektedir.Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizibağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar iseAvrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur.Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlarçözümsüzlüğe mahkûm oldukça, bu değerlerin sorgulanması artarak devamedecektir.Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve AkdenizHavzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi,Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB'nin,ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil, her alanda işbirliğinigeliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir.AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklıbir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerdenkaçınması hayati öneme sahiptir.Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemizeyönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye, sahip olduğu stratejik imkân vekabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık,ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazırolduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 MayısAvrupa Günü'nü tebrik ediyorum