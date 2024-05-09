Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya Gazze mesajı: Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schuman Deklarasyonu’nun yayımlandığı 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak tescillenmesi münasebetiyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Günü” münasebetiyle mesaj yayımladı.
Erdoğan'ın mesajı şöyle:
Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun
yayımlandığı 9 Mayıs, Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği
1999 yılından bu yana ülkemizde de “Avrupa Günü” olarak idrak edilmektedir.
9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin
başlangıcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın
meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkân sağlamaktadır.
Ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar,
terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okuma, tüm
dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit etmektedir.
Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık,
Avrupa'da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe
kaynaklarından biridir. Avrupa Türk Toplumu'na yönelik ayrımcılık ve nefret
suçları günden güne olağan hale gelmektedir.
Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi
bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise
Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur.
Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar
çözümsüzlüğe mahkûm oldukça, bu değerlerin sorgulanması artarak devam
edecektir.
Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz
Havzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi,
Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.
Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB'nin,
ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil, her alanda işbirliğini
geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir.
AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı
bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden
kaçınması hayati öneme sahiptir.
Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize
yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye, sahip olduğu stratejik imkân ve
kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.
Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık,
ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır
olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.
Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs
Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum