Bakırköy Anadolu Lisesi'nde korku dolu anlar! AFAD açıklama yaptı

Olay, Yenimahalle Mahallesi İstanbul Caddesinde bulunan Bakırköy Anadolu Lisesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi Yiğitcan Ç., bağlı olduğu halatın makaradan çıkmasıyla öğrencilerin gözü önünde yüksekten zemine düştü. Arkadaşlarının yere düştüğünü gören diğer görevliler hemen yardıma koştu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yiğitcan Ç., okula gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metrelerce yükseklikten düşen görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından deprem tatbikatı yarıda bırakılırken polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.Yaşanan olayın ardından AFAD'dan şu açıklama yapıldı; İstanbul ilimizin Bakırköy ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen tatbikat sırasında, halat üzerinde çalışma yürüten AFAD personelimiz bir kaza geçirmiştir.Tedbir amacıyla sağlık kontrolleri yapılan arkadaşımızın sağlık durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.Deprem tatbikatı sırasında görevlinin yere düşmesi ve öğrencilerin yaşadığı kısa süreli panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.